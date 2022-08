Vlkanovovo skvělé entrée: asistence za 42 vteřin! Jsem rád, že mě hodili do vody, řekla posila Plzně

Byl jsem rád, že jsem mohl hned nastoupit. Lepší je být vhozený do vody, než čekat a přemýšlet, kdy premiéra přijde. Měl jsem hektickou středu. Ráno mediální povinnosti - focení a rozhovory. Potom jsem s trenéry probíral taktiku, říkali mi, co ode mě očekávají. Bylo toho hodně. Cítil jsem se ale na hřišti dobře, určitě tam ale byly věci, které se dají zlepšit.

Čekal jsem, že rozhodčí asi pískne faul, tak jsem to zkusil. Možná bych se ale o lob pokusil stejně. Šlo spíš o takovou zkoušku, míč skončil metr vedle.

Myslím, že ve hře má Plzeň hodně společného s Hradcem. Na této pozici jsem hrával, není to pro mě velká změna. Je mi úplně jedno, jestli nastoupím zleva, zprava nebo uprostřed. Budu hrát tam, kam mě budou trenéři potřebovat.

Před rokem na jaře jste hrál druhou ligu, v úterý poletíte s Viktorií do Barcelony k utkání Ligy mistrů. Uvědomujete si, jak vaše kariéra letí vzhůru?

Je to rychlé. Jako malý kluk jsem měl dva sny. Dostat se do reprezentace, což se mi nedávno splnilo. A zahrát si Ligu mistrů. Můžu jen poděkovat klukům, kteří ji vybojovali. Já se pokusím jim to na hřišti vrátit.