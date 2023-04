Slavia se může probudit zrovna v derby, varuje Hübschman. Chystá se na to Podještědské, trumfne Bicana?

Jsme s Pepou stejný ročník, akorát on je v únoru a já v září, dělí nás sedm měsíců. Dokážu se vžít do jeho pocitů po takovém trojzápase, co absolvoval. Je to úžasný, smekám před Pepou klobouk. Vím, že on i jiní starší hráči to nemají vůbec jednoduchý, člověk se z toho nějaký čas sbírá. Ale někdy to i nám starším sedne a pak je skoro lepší hrát než trénovat. Třeba to tak měl a cítil se líp, než kdyby musel celý týden trénovat. Zápasy přináší adrenalin, který člověka žene, a když to dobře dopadne, regeneruje se mnohem líp.