Slavia se po postupu do Evropy rozvášnila a řádí. Tlak opadl, kvituje Trpišovský

„Psychika hraje obrovskou roli. Od každého je to trošku. Tým si sedá, zvyká si na sebe, je tam nová hierarchie na některých postech a rolích. Vypadá to dobře. Všechno se dá ale změnit jedním nepovedeným zápasem. Takové další krizové momenty, jako byl třeba Raków nebo Panathinaikos, ukážou, jak na tom jsme," uvědomuje si kouč.

„Máme jistotu dalších šesti zápasů na podzim v Evropě. Kluci na to mysleli, byli pod velkým tlakem, na který někteří nebyli zvyklí. Každý chce Evropu hrát. Jde i o přestupy. Hráči v zahraničí hodně koukají, jak je klub úspěšný, jestli hraje Evropu a kam hráči odcházejí. Mluvilo se hodně o finančním hledisku, ale to u Konferenční ligy není až tak důležité. Tam je daleko podstatnější, co jsem teď jmenoval. Ulevilo se nám všem a jsme rádi, že jsme to dokázali, ale postup je pryč a teď musíme vyhrát na Slovácku."