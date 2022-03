Slavia stáhla před šlágrem Plzeň na bod. Zápas sezony, cítí Lingr. I se Ševčíkem?

Slavia nevystřihla proti Českým Budějovicím nějak zvlášť působivé představení. Vyhrála o gól, a ačkoliv měla utkání herně relativně pod kontrolou, v samém závěru se po vyloučení Maksyma Talovjerova trochu klepala. „Tyhle zápasy dělají titul, proto jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body," oddechl si záložník Ondřej Lingr, jenž partii rozčísl jedinou brankou.

„Je důležité, že jsme vyhráli. Nedělní utkání po těch čtvrtečních v pohárech jsou vždy náročná. Pro některé hráče je to složitější, nebo se sáhne do sestavy a zase chybí sehranost. Ale je jedno, jak hrála předtím Plzeň. Zápas s Budějovicemi by pro nás byl stejně důležitý za jakýchkoliv okolností," neradoval se moc slávistický trenér Jindřich Trpišovský ze ztráty Plzně, která v sobotu remizovala v Jablonci.