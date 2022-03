Slávisté poslali Tvrdíkovi vzkaz: Šéfe, jsme s Vámi!

„Je to náš šéf, boss. Máme silné vazby. Byl jsem s ním v kontaktu do posledního dne, než došlo k zákroku. Můžeme odvádět dobré výkony, to jediné pro něj můžeme dělat, protože víme, co pro něj Slavia znamená a jak je pro něj důležitá,“ konstatoval Trpišovský. Sešívaní i přes prohru 3:4 v Rakousku postoupili do čtvrtfinále třetí evropské soutěže a nemocného šéfa snad potěšili.