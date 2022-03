Slavia uzavřela spolupráci s mediálním gigantem. Přijde průlom v otázce televizních práv?

Cena za televizní práva na českou ligu? To je problém, na který zejména fotbalová Slavia a Jaroslav Tvrdík dlouhodobě upozorňují. Nejen podle nich, ale i názoru expertů jsou současné smlouvy mezi Ligovou fotbalovou asociací, titulárním partnerem Fortunou a společností Pragosport nevýhodné, české kluby přicházejí o peníze a v porovnání s konkurenčními soutěžemi jsou vysílací a marketingová práva za Fortuna ligu hluboce podhodnocené. Vršovický klub koncem minulého týdne oznámil, že uzavřel memorandum o spolupráci s tureckou společností Saran Group. Mohlo by to v boji o vysílací práva znamenat nějaký posun?

Foto: Milan Malíček, Právo Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci Slavie. Archivní fotoFoto : Milan Malíček, Právo

Článek Mediální korporace Saran Group už na českém trhu působí. V Česku vlastní práva na Ligu mistrů, bundesligu, Serii A a La Ligu. „Saran Group bude Slavii zastupovat při prodeji mediálních televizních práv ze zápasů kvalifikace Ligy mistrů, Evropské ligy či Evropské konferenční ligy. Turecká skupina by se mohla zúčastnit i tendru ohledně televizních a mediálních práv české ligy," píše se na slávistickém klubovém webu. 📺 | Slavia uzavřela memorandum o spolupráci v oblasti marketingových a mediálních televizních práv s tureckou společností Saran Media. ℹ️ INFORMACE ➡️ https://t.co/ODel6Oxybt pic.twitter.com/Hz2qYNWjZq — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) March 7, 2022 Problém je ale v tom, že žádný takový tendr doposud vyhlášen nebyl. Šéf sešívaných Tvrdík dlouhodobě po vyhlášení soutěže marně volá. Naráží ale na odpor předsedy LFA Dušana Svobody. Svoboda změnu připustil, jeho vize je ale taková, že smlouvy mezi LFA, Fortunou a Pragosportem se o několik milionů navýší výměnou za prodloužení kontraktů. O tom, že by se chystala LFA na práva vyhlásit tendr, ale nejspíš neuvažuje. U klubů ale s takovým postupem narazil a na jednání klubového grémia LFA na začátku února se mu jeho návrh prozatím protlačit nepodařilo. Publicista Jiří Vojáček v nedávné analýze odhadl, že cena za televizní práva na českou ligu by se správně měla pohybovat v částce kolem 758 milionů korun za rok. Částka, kterou za vysílání doposud platil Pragosport je přitom 150 milionů. 758 milionů korun. To je správná částka za TV práva na fotbalovou ligu. Moje krátká analýza pro https://t.co/xKdInNUASM. S omluvou sdílím @LudekMadl.https://t.co/Aj01KLAAiB pic.twitter.com/AF8HcyJA9a — Jiří Vojáček✌️ (@carramba66) February 15, 2022 K navýšení by podle Svobody mohlo dojít i v otázce marketingových práv, tedy mezi LFA a titulárním partnerem Fortuna. Svoboda klubům nabízí navýšení o osm milionů nad stávající částku 70 milionů za rok. Podle Tvrdíka by ale i to mohlo být o mnoho více. Tipsport údajně nabízí milionů až 120. I zájemců o tendr na vysílací práva by přitom podle Tvrdíka mělo být víc. I proto je oznámení o uzavření memoranda mezi Slavií a tureckou společností Saran hodné pozornosti. Zvlášť poté, co boss Slavie nedávno pohrozil, že sešívaní by mohli práva na vysílání jejich zápasů obchodovat sami. Komentáře GLOSA: Slavia už zase vládne, Sparta odpadá z bitvy o titul jako první

