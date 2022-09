Slávističtí odchovanci svými trefami posunuli Liberec na třetí příčku. Na tabulku se kouká pěkně, culil se šťastný střelec Červ

Za vítězstvím šli Severočeši od samého začátku. Hned z první akce totiž udeřili, již ve druhé minutě utkání si Matěj Valenta, hostující z pražské Slavie, zpracoval na hranici šestnáctky přihrávku Jana Mikuly a z druhého dotyku levačkou trefil přesně dolní růžek branky Romana Valeše. „Pokaždé apelujeme na to, abychom do utkání vstoupili aktivně. Brzy vstřelená branka nás nastartovala a byli jsme celkově aktivní na míči, to je cesta k úspěchu," hodnotil výkonu svého týmu Kozel.