KOMENTÁŘ: Jánoš je dobrá volba, sám ale Karvinou zachránit nedokáže

To by měl a mohl Adam Jánoš změnit.

Je dobře, že si 29letý rodák z Uherského Hradiště uvědomuje, že úspěch či neúspěch bude hodně odvislý od jeho pohody. „Neříkám, že jsem ve hře takový ten jasný vůdce, že dokážu sám něco zlomit. To asi ne, ale mohl bych pomoct zlepšit komunikaci, ta tady chybí. I vzhledem k tomu, že tu je více cizinců. Více se to na hřišti musí stmelit, aby jeden za druhého více makal," pojmenoval Jánoš po několika trénincích a jednom přípravném utkání situaci v týmu.

Pojmenoval ji zcela přesně. Hráči musí táhnout za jeden provaz, makat na tréninku i na hřišti do poslední vteřiny a do každého souboje jít s přesvědčením, že ho vyhrají. Pokud jediný souboj podcení, jeden návrat po ztrátě míče vypustí, tak se zázrak, o který se tým vedený trenérem Bohumilem Páníkem chce pokusit, nestane.

Člen stříbrného týmu z mistrovství Evropy devatenáctiletých z roku 2011 přišel v červenci roku 2018 do Baníku z Mladé Boleslavi jako náhrada za Marka Hlinku, který zamířil do zahraničí. Baník tehdy vedl současný trenér Karviné Bohumil Páník a radoval se z velké posily.

Totéž může prožívat znovu. Tehdy tohle spojení fungovalo a oba si přejí, aby klapalo opět. Jánoš se tím, že do Karviné šel za známým trenérem, vůbec netají. O přesunu z Baníku, kde pod koučem Ondřejem Smetanou jen paběrkoval, se pobavili ihned po říjnovém Páníkově nástupu do Karviné. „Znám jeho, on zná mě. Víme oba, do čeho jdeme. Hrálo to velkou roli," přiznal odchovanec pražské Sparty.