Slovácko srazily individuální chyby. My jsme s našimi šancemi hazardovali, mrzí Svědíka

Naopak fotbalisté Slovácka svoje šance zužitkovat nedokázali. „Hazardovali jsme s nimi. Nedařilo se nám dopravit balon do sítě ani z metru. To jsou hlavní příčiny, proč jsme vyšli bodově naprázdno," uvědomoval si zklamaný Svědík.

Hečovi ani Daníčkovi se Svědík promluvit do duše nechystal. „Oni sami dobře vědí, že chybovali. Štve je to ze všech nejvíc. Musíme se z utkání s Hanáky poučit a jít dál," věří, že se jeho fotbalisté zbaví do dalšího ligového duelu v Praze na Bohemians splínu z nezdaru před svými fandy. „Dobře se na zápas v Ďolíčku připravíme," předsevzal si.