Slovácko uplatnilo opci a pojistilo si brankáře Nguyena na dva roky

"Filip v předchozí sezóně potvrdil to, co jsme od jeho příchodu očekávali. Jedná se o spolehlivého gólmana a my věříme, že bude naším základním kamenem i v nadcházející sezóně, ve které bychom se rádi probojovali do další fáze evropských pohárů," uvedl sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.