Slovácku pomohl k výhře chybující brankář Teplic Grigar. Nic mu nevyčítám, tvrdí Frťala

„Bohužel to není v této sezoně poprvé, co jsme šli do deseti,“ posteskl si kouč Severočechů Zdenko Frťala. „Slovácko má zkušený tým. Vytvořilo si v přesilovce optickou převahu. Oba góly jsme ovšem soupeři darovali vlastními chybami,“ mrzelo ho, že před první brankou domácích neudržel gólman Tomáš Grigar po Reinberkově hlavičce míč v rukavicích a Cicilia zblízka pohodlně skóroval.