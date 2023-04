Smolař kola? Po půlminutě musel do sprch. Na tréninku by udělal to stejné! míní exsparťan

Šestadvacetiletý Havel přitom spadá do kategorie zkušených hráčů. V lize mu chybí jediný zápas k završení odehrané stovky. „Ten hráč se z toho možná poučí a příště to vyřeší jinak. Třeba se v životě do takové situace nedostal. Chtěl to samozřejmě zachránit, chtěl tomu pomoc. Ale to finále nebylo úplně dobře zvládnuté. Mohl to řešit trochu jinak," přiznává Mareš.

Velezkušený Mareš je naopak přesvědčen, že by se šestadvacetiletý obránce zachoval stejně i na tréninku. „Garantuji vám, že by to v tréninku udělal také. Tam se nehraje o nic. A to je možná ono. Měli by se tam na to zaměřovat. A když se to děje na tréninku, tak se to bude dít i v zápase," přesvědčuje sedmačtyřicetiletý bronzový medailista z EURO 2004.