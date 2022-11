Snad jsem zpět, doufá mladík Ševčík. Dokáže produktivní duo sestřelit Plzeň?

Reprezentant do 21 let Ševčík vlétl do aktuálního ročníku jako kometa, na začátku října však přišlo období, kdy za tři duely zaznamenal „jen" jednu asistenci. Často střídal dříve, než bylo zvykem a kouč Richard Dostálek hlásil, že od svého opory potřebuje pracovitější výkony.