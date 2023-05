Souboj o prestiž, krok k titulu, šanci na Ligu mistrů i velké peníze. Zápas sezony je tady

Sparta může letos zaznamenat svůj třináctý ligový titul od rozdělení federace, Slavia osmý. Kdo nakonec přidá další nesmazatelný zápis do fotbalové historie, napoví sobotní klání druhého kola nadstavby, do kterého jde Sparta s dvoubodovým náskokem.

Sparta zvítězí

Tři kola před koncem by se Letenští dostali do velmi komfortní pozice. Sparta má následně doma Bohemians, venku Slovácko a na závěr soutěže hostí Plzeň. Ztráty nejsou vyloučené, ale prohospodařit pětibodový náskok by bylo trestuhodné.

Přímák s bývalým reprezentačním útočníkem Vratislavem LokvencemVideo : Sport.cz

Remíza

Pokud se oba rivalové rozejdou smírně, zůstává výhoda na straně Letenských. V posledních třech duelech by mohli i jednou remizovat a titul by byl stále jejich. Při rovnosti bodů totiž rozhoduje postavení po základní části, kterou opanovala Sparta.

Slavia zvítězí

Vlastně jediná varianta, která sešívané potěší. V tu chvíli by se dostali o bod do čela a měli by vše ve svých rukou. V závěrečných kláních doma s Plzní, v Olomouci a opět doma se Slováckem by ale nesměli ztratit, jinak by museli spoléhat na zaváhání Sparty.

S kým hrají soupeři o titul v posledních kolech? Sparta Slavia Bohemians (D) Plzeň (D) Slovácko (V) Olomouc (V) Plzeň (D) Slovácko (D)

Nasazení do pohárů

Vedle samotného zisku trofeje kluby samozřejmě hrají o nasazení do evropských pohárů. Sparta a Slavia se poperou o předkolo Ligy mistrů. Poraženého čeká boj o Evropskou ligu, který je sice odměnou pro vítěze MOL Cupu, tedy Slavii. Pokud by sešívaní uhráli i titul, pozici vítěze poháru by přebral druhý tým ligy, v tomto případě Sparta.

Pojďme postupně. Vítěz by byl aktuálně nasazen do druhého předkola Ligy mistrů. Může ale dojít k posunu, a to v případě, že si nejlepší celek letošní sezony Ligy mistrů zajistí účast v příští základní skupině přímo ze své domácí soutěže. To platí u Realu Madrid a Manchesteru City, v případě milánských celků je otazník velký. Oba rivalové spolu soupeří nejen v semifinále Ligy mistrů, ale také o čtvrtou příčku v Serii A.

Když vše dopadne dobře, český mistr se vyhoupne do třetího předkola, jelikož nad ním dojde k posunům směrem vzhůru celků z Ukrajiny a Švýcarska. Teď ale to hlavní – třetí předkolo znamená jistou účast v základní skupině alespoň Konferenční ligy, pokud by se nepovedlo vyhrát ani jeden dvojzápas.

Vítěz MOL Cupu (tedy zároveň druhý tým ligy) bude nasazený v 3. předkole Evropské ligy Pokud by uspěl, postoupil by do play-off této soutěže, což už je opět jistota základní skupiny Konferenční ligy. Každopádně ze sportovního hlediska je rozdíl patrný.

Velké rozdíly v bonusech

Ruku v ruce jdou s nasazením a postupováním samozřejmě peníze. Nikoho asi nepřekvapí, že rozdíl mezi jednotlivými evropskými poháry je markantní. Pro příklad, v aktuální sezoně byla prémie za start v základní skupině Ligy mistrů 15,64 milionu eur (přibližně 390 milionů Kč), v Evropské lize 3,63 milionů eur a v Konferenční lize 2,94 milionů eur.

Už jen samotná účast v Lize mistrů znamená víc peněž, než dostane vítěz Konferenční ligy za to, že se dostal do všech fází soutěže, a ještě ji celou vyhrál (necelých 15 milionů euro).

Odměny v sezoně 2022/2023 (v milionech eur) Liga mistrů Evropská liga Konferenční liga Účast v základní skupině 15,64 3,63 2,94 Výhra v základní skupině 2,8 0,7 0,42 Remíza v základní skupině 0,93 0.23 0,14 Osmifinále 9,6 1,2 0,6 Čtvrtfinále 10,6 1,8 1 Semifinále 12,5 2,8 2 Finále 15,5 4,6 3 Vítěz 20 8,6 5

*U Konferenční ligy je ještě prémie čtvrt milionu euro za účast v šestnáctifinále, u Evropské ligy je částky 566 tisíc eur.

Čtyřgólový střelec Jurečka a vzpomínky Lokvence. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Byť Plzeň v základní skupině Ligy mistrů neuhrála jediný bod, přišla si celkově se všemi bonusy na podzim na téměř půl miliardy korun. Slavia v Konferenční lize vykopala „jen" 135 milionů korun, Slovácku pak připadlo pro velikost klubu z Uherského Hradiště solidních 104 milionů.