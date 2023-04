Souboj střelců 2:2. Jílek měl s Chytilem pohovor, Veselý chce příbramského Matouška

Šmrncovní duel na Andrově stadionu ozdobila představení dvou útočníků, kteří mají spojitost se Slavií. Zatímco Matoušek z Bohemians se v ní neprosadil a po hostováních zakotví napevno od léta u Klokanů, olomoucký Chytil by se měl dle všeho do Edenu v létě přesunout. Oba v neděli odpoledne předvedli svůj um.

Oba pomýšleli na hattrick. „Hodně mě to štve. Myslím, že celá ta akce byla správně udělaná. Tohle musím trefit," láteřil Chytil nad svou příležitostí, kdy poslal balon ze remízového stavu vysoko nad bránu. „Mně chyběl lepší dotek. Měl jsme si možná míč nechat spadnout, nestrkat tam patičku. Pak bych měl víc času. Takhle jsem mohl brankáře jen lobnout, a to se nepovedlo," líčil svou šanci Matoušek.

Oba ale zahráli parádně. Chytil skóroval po více než měsíci, v Sigmě od něj čekali v posledních zápasech víc. „S Mojmírem jsem mluvil a měl jsem určité výhrady k jeho výkonnosti. Bavili jsme se o tom, že je potřeba, aby v těžkých zápasech ukázal víc kvality, podržel víc balonů a ukázal větší efektivitu ve svých činnostech. Nyní to splnil do puntíku, vydal se ze všech sil," chválil svého elitního útočníka olomoucký trenér Václav Jílek.

„Vím, že jsem zápas se Slavií neodehrál dobře. Ani předtím s Boleslaví. Ta utkání ode mě nebyla ideální, sám bych od sebe čekal víc. Trenér to viděl stejně, pobavili jsme se o tom, co po mně chce. Snažil jsem plnit, co po mně chtěl, nastavit se dobře v hlavě, nějak to zlomit. Povedlo se," vyprávěl Chytil, jenž v probíhajícím ligovém ročníku nastřádal jedenáct gólů. „Byl bych radši, kdybych jich měl po tomhle zápase už dvanáct. Nejdůležitější je, aby góly vedly k bodům. Bude se je dál snažit střílet," dodal třiadvacetiletý forvard.