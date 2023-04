Kováč upřímně: Obrovský respekt nechápu. Viděl jsem podprůměrné výkony

Chyběla odvaha. Měli jsme plán, který se nedařil realizovat. Byli jsme hodně ztrátoví a každý míč hráli dozadu, takže spouštěli presink Sparty. Pod tlakem pak nakopávali nahoru, kde máte minimální šanci něco urát. Pak jsme se dostali trochu do hry, ale soupeř stále hrozil. Sparta je nicméně tak kvalitní, že už si zápas pohlídala. Věděli jsme, že budou vyskakovat mezi řady, ale mi špatně vystupovali a nefungoval ani stranový posun.

Viděl jsem je z tribuny, ale z lajny se mi líbili ještě víc. Hráli rychle, ví, co chtějí dělat. Mají silnou lavičku, při střídání neztrácí kvalitu. Ale nám chyběla touha utkání zvládnout. Viděl jsem svěšené hlavy od zkušených hráčů. Nevím proč, jestli jsme se fakt tak báli, ale celý týden jsem viděl nažhavení. Teď jsem po první zpáteční přihrávce viděl, že pokud nebudeme hrát náš styl, tak se k ničemu nedostaneme.

Nechci vyloženě hodnotit jednotlivce, ale říkal jsem, že pokud chceme porazit Spartu, musí všichni podat nadprůměrný výkon. Já viděl třeba čtyři až pět podprůměrných. Řeknu to klukům do očí, vždycky si říkáme pravdu. Teď si odpočineme a jedeme dál.

Nám začíná sezona příští víkend. Máme devět kol, startuje play-off, Sparta je za námi a teď hrajeme o holý život. Ale my to víme. Šest kol zpátky jsme byli mínus šest bodů a jeli do Boleslavi. Teď máme stejně jako Zlín. Klíčový duel nás čeká v neděli, když vyhrajeme, přidáme k nám právě i Brno.