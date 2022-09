Souček míří na hostování do Jablonce

"Trenér (David Horejš) na mě působí dojmem, že ví, co chce hrát, jsem rád, že si vybral do týmu právě mě. Co se týká spoluhráčů, tak je v kabině dobrá parta. Pár kluků už jsem znal před příchodem do Jablonce, neměl by být problém, abych zapadl. Na zápasy v první lize se moc těším, oproti druhé lize se hraje na pěkných stadionech a bývá dobrá atmosféra," řekl Souček.