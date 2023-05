Sparta a titul? Ruku do ohně bych ještě nedal, říká Holeňák aneb jak v Liberci vyráběli mistrovské prsteny

Před 21 lety Severočeši vedli ligu tři kola před koncem dokonce o šest bodů, přesto se v posledním kole o svůj historicky první titul třásli až do poslední minuty. „Sice si taky myslím, že Sparta už titul nejspíš uhraje, ale se svou zkušeností bych za to ruku do ohně ještě nedal. Zase v tak úplně jednoduché situaci není," připouští současný kouč druholigového Varnsdorfu Miroslav Holeňák.

„A navíc u nás zapracovala hlava. Liberec předtím titul nikdy nevyhrál a ta tíha na nás opravdu dolehla. Mysleli jsme si, že vše už půjde samo, že už ligu nějak dojedeme. Zkazil se jeden zápas a najednou jsme si uvědomili, že by to nemuselo vyjít. A vrátit se znovu na vítěznou vlnu nešlo, nešlo a nešlo," usmívá se dnes při vzpomínce na hrozící blamáž.

Co by Spartě Holeňák se svými zkušenostmi poradil? „Ještě musí přepnout do módu, že pořád musí. Nemohou si říct, že už je konec, musí pokračovat v nastavení, v jakém jsou. Což se sice snadno řekne, ale není to tak jednoduché," uzavírá Holeňák.