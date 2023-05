Výkon Sparty? Extrém, ale nemůžeme to hanit. Udělali všechno pro titul, říká expert

17% držení míče, 4 střely na branku. I takové statistiky ale paradoxně Spartě stačily k vítězství 3:2 nad městským rivalem. Letenští tak upustili od ofenzivního stylu z posledních zápasů a v nesmírně důležité bitvě, která je přiblížila titulu, zvolili proti papírovému favoritovi sázku na pevnou obranu s maximální efektivitou v útočné fázi.

„Byl to až extrém. Normálně je to ofenzivní mužstvo, o kterém jsem už na začátku jara říkal, že bude mít ovace. V derby udělali všechno pro to, aby udělali titul," říká fotbalový expert Mikolanda a poukazuje i na další defenzivně založené týmy v Evropě. „Například AS Řím pod Josém Mourinhem. To je opravdu dynamická defenzíva, hluboký blok. Nikdo tomu neřekne prešovský beton," pokračuje.

Přímák s bývalým fotbalistou Petrem MikolandouVideo : Sport.cz

Taktika se Spartě osvědčila, což je nejdůležitější. „Ve chvíli, kdy má trenér takhle nastavené hráče, kteří se to naučí, a vychází to, tak proč by takhle nehrál?" ptá se. „Přeci nebude hrát otevřeně například proti Manchesteru City, který je dominantní se vším. Nemůžeme to hanit," přesvědčuje.

Jedním z důvodů defenzivního pojetí hry mohla být i početná marodka. „Sparta má spoustu zraněných hráčů. Jde o to, koho má zrovna k dispozici. Chyběl například Čvančara, ani Haraslín nebyl úplně ve formě. Je to specifické, jsou to šachy," konstatuje Mikolanda a dodává. „Takové nastavení hlavy jsem u Sparty dlouho neviděl."