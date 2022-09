Sparta doma potřetí v sezoně ztratila body. Musíme se v tom sami vykoupat, žehrá Panák

Spartě se výsledkově ani herně nedaří a vedoucí tandem Plzně se Slavií jí začíná unikat. „Kouše se to hodně těžko, obzvlášť když nesbíráme body doma. Bohužel ani předvedená hra není podle našich představ. Je to velké zklamání a slova jsou zde zbytečná," líčí Filip Panák v rozhovoru pro klubovou televizi.

V zápase proti Zlínu dorazilo na Letnou přes 12 tisíc diváků, výhry se však nedočkali. „Všichni to vidí a cítí, jak my, tak fanoušci," láteří po další ztrátě navrátivší se stoper.

„Je složité na to teď najít odpověď, je to o nás, o vytváření šancí a trpělivosti v daných situacích. To, co si řekneme, se nám nedaří předvést na hřišti, topíme se v tom sami. Musíme se z toho vzpamatovat a společně v dalším zápase napravit vítězstvím," velí Panák před utkáním v Teplicích.