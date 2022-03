Ml. Boleslav

Do základní sestavy Sparty se vrátil kapitán Dočkal, na pravém křídle nahradil Peška slovenský záložník Haraslín. V dresu domácích nechyběl od začátku bývalý hráč letenského celku Matějovský.

Zatímco trenér Vrba nasadil do druhé půle místo Čvančary do útoku Minčeva, domácí kouč Hoftych zase poslal na hřiště Mužíka. Ten hru Boleslavi oživil a hned v 50. minutě mohl snížit. Jeho střelu ale Heča vyrazil a rozhodčí při následné dorážce odpískali ofsajd. Na druhé straně mohl udeřit Wiesner, jenže nejprve nastřelil tyč a později hlavičkoval do břevna.