Sparta mění plán. Do Španělska letí speciálem, Nita zůstává doma

Plzeň soustředění v teple odpískala, její rival ne. K jisté korekci plánů ovšem také sáhl. Fotbalová Sparta v neděli odlétá na soustředění do Španělska. Do Andalusie nezamíří původním linkovým spojem, s ohledem na vývoj pandemie v České republice vedení klubu zajistilo mužstvu speciální letadlo. Hráči i trenéři podstoupili před odletem preventivní PCR testy. Doma zatím zůstává zraněný brankář Florin Nita, který by měl za týmem zamířit později.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Sparty Praha Florin Nita během středečního přípravného utkání s MFK Chrudim.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Připravujeme podrobnosti.

Reklama