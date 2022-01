GLOSA: Teplo je impulz pro morálku. Ale formu nikomu nezajistí

Osobně jsem zastáncem kombinované přípravy. Část, kdy se tým věnuje hrubší fázi, absolvovat doma. A pak odletět na herní kemp do tepla, aby měli hráči k dispozici kvalitní tréninkové plochy a lepší klimatické podmínky. V neposlední řadě je pak v případě kempu v zahraničí velkým bonusem konfrontace se zajímavými zahraničními soupeři.

Moje zkušenost byla taková, že pokud jsme zvládli hrubší přípravu doma, hráči se následně těšili do tepla na herní soustředění. Odlet do příznivějších klimatických podmínek představoval zásadní impuls směrem do přípravy.