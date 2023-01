Sparta podepsala s Čvančarou a Vitíkem nové víceleté smlouvy

"Podpis nové smlouvy je pro mě oceněním práce, kterou jsem tady za ten rok odvedl. Zároveň to pro mě znamená, že si toho váží i klub, jinak by neměl důvod se mnou smlouvu prodlužovat. Je pro mě čest spolupráci se Spartou prodloužit a jsem za to moc rád," uvedl dvaadvacetiletý Čvančara.

Jeho cílem s letenským celkem je zisk titulu i domácího poháru. "V minulé sezoně jsme tomu byli blízko. Bohužel se nám ani jedno nepovedlo. To pro mě bylo velké zklamání, hlavně po zápase na Slovácku. Takže tohle jsou moje cíle. Zároveň chci být co nejvíc užitečný týmu, dávat góly a posunout Spartu k zmíněnému titulu," konstatoval Čvančara.

Dvacetiletý Vitík je odchovancem Pražanů, za něž v nejvyšší soutěži odehrál 40 zápasů a dal v nich dva góly. "Moc si vážím toho, že mi klub jako Sparta dal i nadále důvěru. Je to pro mě závazek do další práce. Podpis smlouvy je pro mě takový další dárek k nedávným narozeninám, zároveň odměna za úsilí, které do fotbalu dávám. Cíle do dalších let? Určitě zisk trofejí, podobně to máme všichni. V budoucnu bych si pak chtěl zahrát v jedné z top lig," řekl Vitík.