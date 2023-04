Sparta to zvládne na Slovácku, Bohemka vyhraje v Edenu a titul bude blíže, přeje si legenda z Letné

Hašek se netají tím, že je Sparta jeho srdeční záležitostí a přeje Letenským po letech mistrovský titul. Celkově se mu ale zamlouvá, jak je nejvyšší soutěž dramatická. „Jsem rád, že je to dobré pro fanoušky i televize. Lidí ten vývoj vtáhne ještě více, protože na obou pólech není rozhodnuto," tvrdí Hašek.

„Derby Sparty se Slavií se muselo líbit a jsem rád, že se český fotbal zase dostane do podvědomí lidí," dodává bývalý šéf českého fotbalu, který si myslí, že naplno zabere kromě Sparty a Bohemians také Plzeň. „Na Zlínu by se mohla chytit," tuší sparťanská legenda.

Vedoucí fotbalového oddělení Sport.cz Jan Malý se těší, že bude k vidění dobrý fotbal. „Proti Spartě a Slavii nastoupí týmy, co mají svůj styl, budou to zajímavé zápasy. Sledovaný bude i Pavel Vrba, který přijíždí znovu do Plzně, tentokrát se Zlínem. Bude zajímavé sledovat, zda se Plzeň oklepe a bude úspěšnější v koncovce," tvrdí novinář.