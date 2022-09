Spartu obral africký Schick. Podává neskutečné výkony, lebedí si Jarošík

Fotogalerie +6

Afričan si rychle podmaňuje Stínadla. Kariéru bere hákem. Na českou scénu dorazil ze Senegalu až začátkem letošního roku, kdy posílil Vlašim. Předtím nastupoval za klub Stade de Mbour. Ve druhé lize strávil pouze jaro, hned v létě přestoupil do Teplic.

„Chtěli jsme ho hned, jak jsme ho viděli na vlastní oči. Byl jsem smutný, když to dlouho vypadalo, že ho nezískáme. Ale nakonec se u nás objevil a jsem rád, že podává skvělé výkony a střílí důležité góly," mne si ruce trenér Jiří Jarošík.

Třiadvacetiletý útočník je podzimní ligovou kometou. Za osm zápasů už stihl nasázet čtyři góly.

„Je takový trochu svůj. Spíš se soustředí na zápas, v tréninku vypadá taky dobře, ale umí to prodat o víkendu, což je pro nás strašně důležité. Zatím skvělé, snad mu to vydrží co nejdéle," naznačuje gólman Filip Mucha, že Abdallah Gning je svéráz.

„Přechod z druhé ligy je pro něj náročnější. Navíc má velkou porci minut, hraje skoro všechno. Trénuje i pracuje dobře. A ještě to prodává v zápasech," oceňuje kouč Jarošík.

Afričan nemluví anglicky, v kabině je zatím tak trochu samostatnou jednotkou.

„Někdy spolu komunikujeme i anglicky. Občas mu něco ukážeme u tabule. Zatím kýve hlavou, že tomu rozumí a dává góly. (smích) Ne, vážně, musí nám pomáhat Soufiane Dramé, který umí francouzsky i anglicky. My jsme věděli už z Vlašimi, že má jazykovou bariéru. Přesto jsme do toho šli," popisuje trenér.

Vydařeného tahu rozhodně nelituje.

„Možná se někomu zdá, že se malinko šetří do obrany, ale mně to vůbec nevadí. Vidím v něm paralelu s Patrikem Schickem - dozadu se šetří, ale schovává si sílu na ofenzivu, kde je ohromně silný. Ostatních deset prostě bude víc makat a on pak utkání rozhodne," maluje Jarošík ideální scénář.

Žolík z Vlašimi má velké kouzlo. „Však vidíte, co šance, to gól. A to jsme ho ještě možná na začátku málo využívali. Nedostával tolik balonů do šance. Kolikrát si ji musel vybojovat sám. Je v něm spousta zajímavých věcí. Umí driblovat s balonem, je rychlý, má dobrý výskok, hru tělem, podrží si míč. Přitom je stále dost nenačteným hráčem v lize," charakterizuje útočníka Jarošík.

Gning je přitom během týdne na tréninku skromný, tichý, jen kouká.

„Nejdůležitější je, že za něj mluví výkony. Určitě jsme tu nikdo nečekal, že přijde, bude hrát skvěle, a ještě střílet důležité branky," zdůrazňuje kouč.

V létě o Afričanovi uvažovaly i jiné kluby, ale nakonec po něm nesáhly. V Teplicích jeho cena rychle roste.

„Všechno je hezké, ale Abu to musí potvrzovat," upozorňuje Jarošík.