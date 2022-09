Spící medvěd hned nasadil gólmana Rudých ďáblů. Moje minela, omlouvá se za další plichtu

🤩 Když přijdeš poprvé do nového domova 🏟 #acsparta pic.twitter.com/9Y2UbbjeMd

🙌 Branku Sparty bude poprvé střežit Matěj Kovář. Tak ať je to povedená premiéra, Kovy! 👍 #acsparta pic.twitter.com/NwtDkqmEIp

„Nebyl jediný důvod, aby nechytal. Je to výborný gólman s velkou budoucností," ujišťuje trenér Brian Priske.

„Přivedli jsme ho v posledních minutách přestupního období s jediným záměrem, aby hrál. Udělali jsme takový krok, protože jsme přesvědčeni, že je lepší brankář než ti, které jsme měli do této chvíle," rozebírá dánský kouč podrobnosti.

„Jasné je, že neměl optimální podmínky do prvního zápasu. Měli jsme těžké rozhodování. Holec nám hlavně v posledních zápasech hodně pomohl. Nebylo to pro Matěje snadné. Podíváme se na situace před inkasovanými góly, můžeme se o tom bavit. Ale když jsem ho sledoval, byl jsem klidný, protože i on byl s míčem velmi klidný," poukazuje Priske.