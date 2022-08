Splnil jsem si sen, ale radost z debutu kalí prohra, litoval olomoucký gólman Trefil

"Jsem strašně rád za šanci, která přišla, ale mám z toho smíšené pocity. Představoval jsem si to po prvním poločase úplně jinak. Vypadalo to, že zápas máme pod kontrolou, ale po přestávce jako by nás vypli, celkově jsme upadli a prohráli, což mě mrzí," prohlásil jednadvacetiletý brankář.

„V první půli jsme Slovácku nedovolili nic. Oni pak vystřídali, ale bylo to hlavně o nás. Vnitřně jsem z toho špatný. Jsem šťastný, že jsem si premiéru odbyl a ještě doma, v tom to bylo speciální, ale... Škoda, že se to nepodařilo zvládnout vítězně," litoval vzápětí.

O tom, že půjde do brány místo zraněné jedničky Matúše Macíka se dozvěděl ve čtvrtek. „Rozhodování bylo jednoduché. Vilém Fendrich přišel z Jablonce na začátku týdne, byl bez zápasu, týmového tréninku. byla by hloupost ho postavit. Tomáše Digaňu jsme brali s vizí, že bude dvojkou, a také neměl za sebou ostrý duel. Trefil navíc podával výborné výkony za béčko. Takže nebylo, co řešit," vysvětlil volbu kouč Sigmy Václav Jílek.

Mladý gólman nezklamal. Zapotil se sice při standardkách, které zahrával špílmachr Slovácka Havlík, ale ustál je, když famózně zlikvidoval i tutovku Hofmanna. „Bylo to složité. připravovali jsme se na to, ale Havlas to kope výborně, a potvrdil to. Nohu má výjimečnou. On to prakticky střílí. Je to rána. Na to se leze těžce. Byla tam fáze, kdy měli pět, šest rohů za sebou, ale kluci to perfektně odskákali, měli jen tu jednu šanci," tvrdil Trefil.

Nakonec ale přece jen dvakrát kapituloval, a zdálo se, že na inkasovaných gólech nebyl úplně bez viny. „Při prvním šel centr od leváka. Já vykrýval přední tyčku. Možná jsem mohl povystoupit trochu níž, měl bych šanci zasáhnout, ale z pozice, v níž jsem byl, bylo strašně těžké se tam dostat. Tak jsem jen doufal, že to někdo z našich vyhlavičkuje. Druhý gól, to byla spíše smůla. Šel jsem do centru ze strany, neviděl jsem, co je za mnou, musel jsem proto do toho skočit a odrazilo se to nešťastně ke Kozákovi, který tam byl nejblíže. Ještě se to navíc otřelo o Vraštila. Ani tak bych to ale neměl," popsal klíčové situace.

Trenér se gólmana zastal. „Góly jsem viděl zatím jen jednou na videu. U prvního určitě nebyl problém v Jakubovi. Sinyavskiy to skvěle dostal na přední tyč a on nemůže být od ní odcouvaný. Chyboval Ondra Zmrzlý při bránění Mihálika. Myslím, že balón měl v první chvíli dokonce na hlavě. V tom se ukázal rozdíl. Do takových soubojů my musíme jít jako zvířata. S větším důrazem tam však šel útočník a přesně takový charakter měl celý zápas. Slovácko nás v osobních soubojích jednoznačně předčilo, a to je pro mě obrovské zklamání," prohlásil na obhajobu gólmana rozzlobený Jílek.