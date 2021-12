Krach v Lize mistrů ani kauza odposlechů Slavii z trůnu nesesadily. Zatím...

K tomu se ještě přidaly chyby dříve neotřesitelné jedničky Ondřeje Koláře. „V Budapešti mu balon přeskočil nohu. Je to smůla. Okamžik, s kterým nic neuděláte. Samozřejmě má následně velký vliv na psychiku a promítá se do dalších zápasů. Ale je třeba vidět, že on v předešlých měsících chytal fantasticky, až magicky. V každém utkání měl vlastně zákrok z říše snů. A jeho série neprůstřelnosti je jedinečná. Bylo jasné, že jednou se to musí obrátit," připomíná Suchopárek.