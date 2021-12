RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Stanciu a Kuchta na odchodu? Slavia si poradí. Čvančara je možná Peltův majstrštyk

Slavii bych dal za podzim známku jedna minus. Byl to specifický rok, kdy udělala třetí titul v řadě. Hodně hráčů bylo na EURO, neměli skoro žádné volno, přišla zranění a chvíli se hledala optimální forma. Podobný problém řeší i nejlepší evropští hráči, kteří ale to volno po sezoně dostanou a naskočí později, tam mají kádr tak kvalitní, že si třeba v předkolech, pokud je ty kluby vůbec hrají, poradí i bez největších hvězd. Dobře vědí, že ligy se často lámou v okolí Vánoc a tam už jsou ti nejlepší v plné formě. Slavia to ale všechno zvládla, i bez Bořila, Kúdely či třeba Provoda vede ligu.

Do Edenu míří jako první posila stoper Taloveirov a musím říct, že se mi moc líbil, už když jsem proti němu hrál ve třetí lize. Je vysoký, sebevědomý fotbalista s dobrou rozehrávkou, vynikajícím čtením hry i její organizací. Potenciál je u toho hráče obrovský a z pohledu Sparty je škoda, že si nechala takového fotbalistu utéct, zvláště když je na Letné tenhle post v posledních sezonách hodně citlivý a problematický. Ale pořád vidím mezi mladými hráči Sparty další adepty na to, že by mohli vyrůst v ligové stopery.

Mluví se o odchodech Stanciua a Kuchty. Myslím, že by to bez této dvojice Slavia zmákla. Stanciu už tolik nehrál v základní sestavě, trenér dával šanci rychlejším hráčům. Je to pořád geniální fotbalista, rád bych ho tu viděl i dál, protože je to rozdílový hráč, byla by to pro ligu škoda, ale když odejde, Slavia si poradí. Připravení budou třeba Ševčík s Provodem. Co se týče Kuchty, ukázal formu v minulém ročníku ligy i teď na podzim. Je jasné, že se chce posunout dál, a pokud odejde, třeba to bude větší šance pro Krmenčíka.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Kuchta ze Slavie Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Druhá v tabulce je Plzeň, které bych dal za podzim asi známku dvě minus. Hlavně za to, že se jí nepodařila Evropa. Jinak je vidět, že trenér Bílek a jeho tým odvádí skvělou práci. Na Plzni je vidět soudržnost a parta, což dává týmu sílu zvládnout zápasy do úspěšného konce. Nerochníte se třeba při pohledu na hru týmu nadšením, ale body Plzeň dělá. Tým oživily příchody Sýkory s Mosquerou, naskočil Kopic po zranění a jedním z nejdůležitějších hráčů se stal odepisovaný Řezník. Nakonec musím říct, klobouk dolů, jak Plzeň podzim zvládla.

Co se týče posil, tak Viktorka sáhla po nejlepším střelci třetí ligy Petru Pejšovi. Ten dal za podzim jednadvacet gólů v ČFL, šel hodně nahoru, nakonec se ale už během jednání s Plzní vážně zranil. To je pro mladého hráče tragédie, ale pro Plzeň je to investice do budoucna. O hráče se jistě postará, přesně takhle se chovají velké kluby.

První posilu už představila i třetí Sparta. Z Jablonce získala útočníka Čvančaru, což naštvalo Slavii, tedy přesněji přestupová suma, která jí připadá malá. Zajímá ji to z pohledu toho, že má daná procenta z tohoto obchodu. Ta částka vypadá zvláštně, Čvančara každopádně tvrdí, že chtěl do Sparty. Je to zajímavý hráč s potenciálem, typologicky takového útočníka na Letné neměli. Tedy byl tam Juliš, ale ten je na marodce... Bude důležité, jak Sparta zkrotí ego své posily. Obecně si totiž myslím, že jsou dneska mladí kluci hodně sebevědomí. Neříkám, že je to chyba, ale měli by ukazovat na hřišti tím správným způsobem...

Spartě dávám za podzim dvě minus. Zůstala na jaře v Evropě, ale byly tam výkyvy, třeba s Plzní nebo na Slovácku či v Evropě na hřišti Rangers. Hodně se řeší také budoucnost Bořka Dočkala, který má před sebou posledního půl roku smlouvy. Je známé, že on potřebuje být šéfem kabiny, musí si o všem promluvit s trenérem Vrbou. Ten se ho nebál na podzim někdy posadit, otázkou je, jak to Bořek kousal. Trenér Vrba ve své době v Plzni našel prostor pro Pavla Horvátha. Od té doby fotbal hodně zrychlil, vážně jsem zvědavý, jak to dopadne. Za sebe říkám, že pokud Dočkal přijme roli, na níž se s trenérem domluví, tak bych smlouvu prodloužil. Pořád je to hráč, co týmu může v řadě zápasů pomoci.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Bořek Dočkal ze Sparty Praha během utkání.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Končit budu Slováckem, kterému bych i přes čtvrté místo dal dvojku. Tým vypadl z pohárové Evropy, ale když se podíváte na výsledky, tak se posunul mezi nejlepší kvarteto českých celků a věřím, že díky dlouhodobé práci trenéra Svědíka může zamíchat i první trojkou. V závěru podzimu si tým neodpustil pár výpadků, teď si ale hráči odpočinou a věřím, že Slovácko zase chytí dech a bude se mu dařit.