Staněk odmítl střídat, nakonec kvůli zranění hlavy nedochytal! Přišla Plzeň o jedničku?

Těžce vykoupené vítězství. Plzeň sice s přehledem přejela Pardubice (4:0) a vrátila se minimálně do nedělního odpoledne do pozici lídra fotbalové ligy, přišla však o jedničku Jindřicha Staňka. Notně otřesený 25letý brankář sice zprvu neuposlechl lékaře a kouče Bílka a odmítl vystřídat, po pár minutách ale musel ze hřiště. Následně odjel na vyšetření do nemocnice. Jak dlouho bude Viktorii chybět?

Foto: Václav Pancer, ČTK Brankář Jindřich Staněk z Plzně zasahuje.Foto : Václav Pancer, ČTK

Článek „Jindra je otřesený. Věřím ale, že bude brzy v pořádku," reagoval po utkání trenér Plzně Michal Bílek. Střet Staňka s Akosah-Bempahem, který si odbyl v Doosan Aréně premiéru v české lize, vypadal hrůzostrašně. Pardubice v úvodu druhého poločasu vrátily míč do šestnáctky, ghanský útočník se srazil v plné rychlosti se Staňkem, jenž mu skočil pod nohy. Gólman inkasoval tvrdý úder nohou do zátylku, zůstal ležet na trávníku. Probral se sice po příchodu klubového lékaře, ten však po chvíli vyhodnotil jeho reakce jasně: Vystřídejte ho. Druhý brankář Marián Tvrdoň natáhl přes hlavu dres, chystal se vyběhnout na hřiště. Jenže si zase brzy sednul. Když Staněk zjistil, že má střídat, kroucením hlavy dal plzeňské lavičce najevo, že ho z branky nikdo nedostane. FORTUNA:LIGA Plzeňská kanonáda proti oslabenému soupeři poslala Viktorii na první místo Jenže po deseti minutách nebylo zbytí. Muž, který měl zaděláno na další nulu v této sezoně, musel vystřídat. Náhradník Tvrdoň, pro kterého to byla soutěžní premiéra v Plzni, udržel čisté konto. FORTUNA:LIGA V barvách Ukrajiny! Plzeň i Pardubice předvedly parádní gesto „Když k němu dorazil náš doktor, zjišťoval jsem, jak na tom Jindra je. Pokud by nebyl fit, chtěl jsem ho hned vystřídat, proto se připravoval Marián. Jindra se ale rozhodl zůstat v bráně, čemuž rozumím. Jenže bolest byla bohužel silnější," povzdechl si Bílek. Nedohrál ani útočník Jean-David Beauguel, který utržil zkraje zápasu krvavý šrám na hlavě při penaltovém zákroku pardubického Čiháka, který byl následně ve 20. minutě po druhé žluté kartě vyloučený. Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Zraněný Jean-David Beauguel z Plzně.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK Plzeň využila přesilovku ke čtyřem trefám, Beauguel s ovázanou hlavou se však přes velkou snahu netrefil. V závěru musel po intervenci hlavního rozhodčího střídat, neboť z rány mu nepřestávala téct krev. U lavičky ho musel utěšovat samotný majitel Viktorie Adolf Šádek, Francouzovi se z trávníku nechtělo stejně jako Staňkovi. Útočí totiž na korunu pro nejlepšího ligového střelce, v odpoledním utkání se trefili jeho konkurenti. Ostravský Almási jednou, Jurečka ze Slovácka dokonce dvakrát. „Bogy hodně krvácel, ale dolů jít nechtěl. Logicky, hrál po delší době, kdy byl zraněný. Kdyby byl zdravý, přidal by už na jaře nějakou branku. Na korunku jistě pomýšlí, vidina gólu ho držela na hřišti. Na prvním místě ale dává maximum týmu," doplnil Bílek, jehož tým mohl klidně vyhrát vyšším rozdílem. Bucha nedal penaltu, Chorý trefil tyč, Beauguel parádními nůžkami zase břevno. „Jsme ale celkově spokojeni," uzavřel Bílek. FORTUNA:LIGA Plzeň se prostřílela do čela tabulky, Slovácko spasila penalta v nastavení

