Střelecký budíček Baníku. V Karviné mu k obratu stačilo devět minut

Před slezským derby se domácí klub rozloučil s bývalým kapitánem Michalem Papadopulosem, jenž po postupu Karviné do první ligy pověsil kopačky na hřebík. Ovací se bývalému útočníkovi dostalo i od příznivců ostravského Baníku, v jehož dresu ostravský rodák odehrál osmdesát prvoligových utkání. Po konci hráčské kariéry pracuje bývalý útočník v Karviné, výhra Ostravanů na ligovým nováčkem 3:1 jej asi úplně nepotěšila.

„Byl to vynikající zápas od první do poslední minuty. Byli jsme aktivní, dostávali jsme se do šancí, které jsme v první poločase ale znovu neproměňovali,“ poukázal trenér Pavel Hapal na bolest Baníkovců v minulých zápasech.