Z gólů mám radost. Byly vítězné, o to je větší, svěřoval se Baníkovec Buchta

Jo, povedlo se to potřetí. Snažím se tak zakončovat i na tréninku, vychází to, jsem rád. Dobře jsme rozehráli standardku, byl jsem sám na vápně. Vyzkoušel jsem to, vyšlo to. Sice po teči, ale super. I první gól byl hezký po rychlé kombinaci s Giglim Ndefem a s Filipem Kubalou, který mi tam sklepl balon v šestnáctce. Pak jsem to dal k tyči.