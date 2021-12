Stříbrná Plzeň: Z vyřazení z evropských pohárů se obdivuhodně oklepala, Bílek napasoval na tým účinný systém

„Michal Bílek dokázal jednu věc - na hráče napasoval systém, který jim sedí. Ví, co od každého chce. Zná způsob, jak hráče donutit, aby plnili úkoly. Což byl také důvod, proč Plzeň vyhrávala i zápasy, ve kterých nepřesvědčila herně. Neměla dominanci jako za předchozího kouče Guľy, kdy měla vysoký počet přihrávek na vlastní půli. Není ale Barcelonou nebo Bayernem, které si dokáží kombinací připravit šance. Obranný blok soupeře se stačil zkonsolidovat, Plzeň byla náchylná při brejcích. Teď je to jinak," uvedl v podcastu pro Sport.cz trenér Stanislav Levý, který v minulosti Viktorii vedl.

Jízda Západočechů je překvapivá i z důvodu četných letních odchodů dřívějších opor v čele s Davidem Limberským, který ukončil profesionální kariéru. Do Bohemians přestoupil univerzál Jan Kovařík, záložník Tomáš Hořava skončil s fotbalem, útočník Zdeněk Ondrášek zamířil do zahraničí, do Lechu Poznaň údajně za 30 milionů korun odešel záložník Ba Loua. „Podzim hodnotím pozitivně. Kluci se semkli a pracovali dobře. Jen škoda evropských pohárů, tam jsme chtěli postoupit do skupiny, a to se nepodařilo," prohlásil Bílek.