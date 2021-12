Podrážděný sparťan Nita! Nevím, proč mě trenér posadil, vůbec se mnou nemluvil, tvrdí

Nita byl obrovskou oporou rumunského národního týmu, v anketě o nejlepšího hráče roku ve své zemi porazil záložníka Rangers Ianise Hagiho a také slávistu Nicolae Stanciua. Tím ale výčet radostí z poslední doby pro zkušeného gólmana končí. „Chci všem poděkovat za hlasy, za tuhle cenu jsem moc rád. Přeji všem to nejlepší do roku 2022, aby byl plný úspěchů," prohlásil brankář, který má na Letné smlouvu do léta 2023. Vše uvedl pro web Gazeta Sportuliror.

Co se podle vás stalo, že jste v závěru podzimu ve Spartě přišel o místo jedničky?

Nevím. Jsem vážně překvapený. Žádné konkrétní vysvětlení jsem od trenéra nedostal.

Vážně s vámi vůbec nemluvil?

Neřekl mi nic! Mluvil jsem se sportovním ředitelem a zbytkem trenérů a nevím, co říct. Bylo to jen rozhodnutí hlavního trenéra. Snažil jsem se s ním mluvit, ale bohužel se mi to nepodařilo.

To zní až neuvěřitelně. Jak je to možné, že nemůžete komunikovat s trenérem?

Co můžu dělat? Musím ze sebe vydat v tréninku maximum a dokázat mu, že udělal chybu, když mě v brance vyměnil.

Zlom nastal po porážce 0:4 se Slováckem. Vypadá to, že jste na ni doplatil jako jediný. Cítíte se jako oběť?

Věřte mi, že jsem jen člověk, nejsem robot! Nemůžu si pomoct, nechci se rozčilovat, ale trápí mě to. Ale řekněte mi, co teď můžu dělat?! Snažím se na tréninku odevzdat maximum a snad se všechno otočí zase k lepšímu.

Co se vám teď honí hlavou?

Právě teď… Budu upřímný a nemá smysl nikomu lhát! Zdá se mi, že nejsem doceněný tak, jak bych měl být. Necítím se respektován…

To přece nemůže pokazit vaše dojmy z jinak povedeného roku, ne?

Měl jsem velmi dobrý rok, a to ze všech úhlů pohledu! Nebýt tohoto finále, kdy jsme prohráli na Slovácku 0:4. Po tom utkání jsem ale také necítil, že by měla přijít nějaká změna. Cestoval jsem s týmem do Skotska na zápas Rangers. Pak jsem ale měl dvě schůzky…

Co jste se dozvěděl?

Zavolal mi trenér brankářů. Myslel jsem, že mi chce říct něco o hráčích. Nakonec mi bylo oznámeno, že nebudu hrát, protože se mě trenér rozhodl vyměnit.

Dozvěděl jste se nějaké důvody?

Bylo mi řečeno, že je to jen na jeden zápas. A po pár dalších, když jsem opět nechytal, jsem zkoušel zjistit, co se děje. Možná se trenérovi nelíbí můj obličej nebo možná nedělám něco dobře v zápasech, na tréninku… Nic jsem nezjistil!

Proto uvažujete o odchodu z klubu?

Ano, protože se necítím respektován. Jsem si stoprocentně jistý, že kdyby tam byl jiný brankář, české národnosti, absolutně nikdo by mu nic neřekl.

Máte v hlavě, kam můžete zamířit?

Záleží na tom, jaké nabídky přijdou. Uvidíme.

Uvažoval byste vůbec o nabídce z Rumunska?

Nevím, co teď říct. Nikdy neříkám nikdy. Opravdu nevím, co přinese budoucnost.

Kromě aktuálních problémů, kdy jste přišel o místo jedničky, měl jste v ČR nějaké další problémy?