Sundejte dresy! My chceme Baník! Vrbův tým je pod velkou kritikou fanoušků

„Zkušené mužstvo, když vede pár minut před koncem jedna nula, tak nemůže prohrát," soukal ze sebe po třetí domácí porážce v sezoně Vrba. „Měli jsme výhodu, že jsme vstřelili první branku, ale pak jako bychom se toho lekli. Udělali jsme dvě fatální chyby. První úplně katastrofální, kdy házíme aut a dostaneme z toho gól. Obrovská chyba, která je na delší diskusi a rozbor mezi mnou a hráči. Pak přišel závěr takový, jaký přišel. Přiznám se, že se mi to ani moc hodnotit nechce, protože je to samozřejmě dost nepříjemná situace," pokračoval zkušený trenér.

To už měl za sebou hodně nepříjemnou chvilku před kotlem domácích fanoušků. Ti skandování Sundejte dresy! Ostuda Baníku! a My chceme Baník! dali jasně najevo, co si o projevu jejich milovaného klubu na začátku sezony myslí. „Nebylo mi tam dobře. Po prvním zápase mi bylo vyčteno, že jsem před kotel nešel, tak jsem tam tentokrát stál a poslouchal názory domácích fanoušků. Víc to teď ale komentovat nechci," odpovídal Vrba.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Choreo v podání fanoušků Baníku OstravaFoto : Jaroslav Ožana, ČTK

Trenér Baníku očekává, že další nepříjemné chvilky zažije v kanceláři majitele klubu. „Nevíme, kde Brno skončí, protože teď se pohybuje hodně vysoko. Ale je pravda, že vyhrát doma jeden ze čtyř zápasů je hodně špatné. Víceméně neomluvitelné. Nechci se v tom moc pitvat, je to o diskuzi s lidmi ve vedení klubu. Budeme to probírat, ale nechci spekulovat," připustil.

Dostálek: Měli jsme od začátku více ze hry

Baník v utkání působil ustrašeně. Brno bylo od začátku dominantní. „Čekali jsme něco jiného. To, že jsme měli od začátku více ze hry, nás docela překvapilo," přiznával trenér Brna Richard Dostálek. I proto nechal tentokrát na lavičce zkušeného útočníka Jakuba Řezníčka.

Do hry jej vyslal až po změně stran a 34letý útočník se společně s dalším střídajícím Adamem Fouskem gólem a přihrávkou podíleli na obratu.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Tým Zbrojovky Brno se raduje z vítězství. V popředí vlevo je trenér Ostravy Pavel Vrba.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Nebyli jsme kvalitní v mezihře jako soupeř, neuhráli jsme míče, které tam byly jednodušší a měli jsme je zvládnout. Ztrát byla spousta. Soupeř využíval situace, kdy získával míče a chodil do brejků. Vycházelo to z toho, že jsme byli nepřesní a kvalitu jsme neměli takovou, jakou bychom měli mít," popisoval Vrba.

I jemu vyšlo střídání. O jediný gól se postaral centrující Kuzmanovič a skórující Smejkal. „Vyšly nám ale jen dvě akce. Jednou nám to tam proletělo malým vápnem, bohužel jsme to nedorazili. To bylo ještě za stavu 0:0. Pak tam ještě byla střela ze střední vzdálenosti. Na to, že jsme hráli doma, nebylo těch akcí hodně," krčil rameny Vrba.

Po vyrovnání Baník zcela vypadl z role, což Vrbu překvapilo. „Vyrovnávací gól zápas hodně ovlivnil. Do konce bylo nějakých sedm minut a soupeř byl najednou na koni. My naopak ve velkém útlumu, takže zápas se pak dohrával a my byli po hřišti rozházení, nedisciplinovaní, čehož soupeř využil při druhé brance. Je to špatně," štvalo trenéra Baníku.