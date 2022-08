Ostravský kouč Vrba se v pauze pokusil osvěžit hru Baníku nasazením Kuzmanoviče a domácí ofenzivě to znatelně prospělo. S jeho příchodem získali Slezané větší kvalitu i přesnost v kombinaci a brzy to přineslo i gólové ovoce. Kuzmanovič posadil po hodině hry ideální centr na hlavu dalšího střídajícího hráče Smékala, který míč "zatloukl" z malého vápna do sítě. Na premiérovou trefu v nejvyšší soutěži čekal 11 zápasů.