Svědík by se změně nebránil, říká zkušený trenér. Sám ho do Slovácka doporučoval

S ohledem na vše zmíněné není divu, že úvah o jeho posunu do ještě prestižnějšího angažmá rapidně přibývá. K dohodě s Plzní ale v létě nakonec nedošlo, stejně tak by Svědík neměl být ve hře, co se týče nového realizačního týmu reprezentace.

Situace se jeví jasně, Svědík má na Slovácku smlouvu do jara 2025. „Těžko říct, jaký potenciál v Uherském Hradišti je a bude. Svědík se nechal slyšet, že chtěl mužstvo posílit, je otázka, jestli to klub dokáže splnit. Po pěti letech by se, myslím, ani on sám změně nebránil,“ odhaduje Levý.