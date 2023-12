PŘÍMÁK: Obránci jak sněhuláci z Letenské pláně, říká Levý o soupeři Sparty

Co má konkrétně na mysli? „Rychlostně dobře vybavený, dokáže hrát jeden na jednoho, má kvalitní vedení míče. Teď ještě přidal čísla, bude rozhodně posilou,“ myslí se zkušený trenér, jenž v minulosti vedl Hannover, Slovácko či Zlín, má za sebou také angažmá v Albánii a Polsku.

„To ještě uvidíme. Na začátku dělal chyby v obraně, možná vše pramenilo z velkého namotivování. Věřím ale, že i do obrany může pro Spartu být hráčem, jakého hledala,“ hodnotí Levý.

„S Jabloncem hrála v sobotu a Aris je ve čtvrtek, takže dostatečný prostor na regeneraci. Z nejsilnější možné sestavy chyběl jen Asger Sörensen,“ zmiňuje Levý dánského stopera, jenž by ale mohl být ve čtvrtek připraven. Zároveň Spartě věří.

„Měl jsem možnost před pár týdny vidět Aris živě přímo na Kypru, určitě to je dobré mužstvo, ale z mého pohledu je Sparta daleko kvalitnější. Bylo by zklamáním, kdyby nebodovala, dokonce jsem přesvědčený, že v současné formě tam je schopná vyhrát,“ zmiňuje Levý variantu, která by Spartě přisoudila pokračování v Evropské lize i na jaře.