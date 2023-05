Svozil by si po třinácti měsících na marodce na hřišti užil i minutu

„Když tým vede, tak se do stoperské dvojice, nebo obecně do obrany nesahá. Bral jsem to tak, že jsem prostě chtěl nastoupit. I minutu bych si po tak dlouhé době užil. Jsem rád i za těch pár minut, i když ve středu zálohy," svěřoval se Svozil, jenž nastoupil k ligovému utkání poprvé od 10. dubna loňského roku, kdy si v zápase proti Hradci Králové (0:0) vážně poranil koleno a musel na operaci.

„Myslel jsem si, že se dám do pořádku už v zimě, ale na soustředění v Turecku jsem to trochu přepálil a koleno nereagovalo dobře. Tak se ten můj návrat natáhl na skoro třináct měsíců. Snad jsem si to nejhorší už vypil do dna a doufám, že to bude už jen lepší a lepší. Jsem zpátky, navíc v zápase, který jsme jasně vyhráli. To je příjemné," říkal Svozil.

Na tom, že nastoupí s trenérem Pavlem Hapalem domluveni nebyli. „To se ani nedá, protože to pro nás bylo strašně důležité utkání. Potřebovali jsme ho zvládnout a vůbec bych si nedovolil před zápasem něco takového říkat. Ale když to tak vyplynulo, že to bylo 4:0, tak jsem strašně rád, že jsem si alespoň tu chvilku mohl zahrát," těšilo Svozila po výhře nad Brnem, kterým Baník udělal důležitý krok k záchraně prvoligové příslušnosti.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Pavel Hapal před lavičkou Baníku Ostrava.

„Vnímáme to v kabině fakt špatně, že musíme hrát ve skupině o záchranu. Baník má úplně jiné ambice. Ale už jsme toho tuto sezonu namluvili dost, prostě to tak je a my teď musíme Baník v lize zachránit. Snad jsme proti Brnu jsme udělali první krok k úspěšné příští sezoně," pronesl 29letý obránce Baníku, jenž by se vzhledem k tomu, že stoper David Lischka zápas proti Zbrojovce kvůli zranění nedohrál, mohl na hřiště dostat také v neděli v Jablonci.