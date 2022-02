Sýkorovi Plzeň svědčí. Restart kariéry? Nemyslím si, že jsem byl vyhaslá hvězda, tvrdí záložník

„Bylo by troufalé, nepokorné vyhlašovat, že sesadíme Slavii, která vyhrála poslední tři tituly. Ale kdybychom si nevěřili, nemělo by cenu hrát. Potenciál v našem týmu je velký. Uvidíme, co se na jaře bude dít," říká Sýkora, který je v Plzni od srpna na hostování z polské Poznaně.

Ta za něj sice v létě 2020 zaplatil Slavii milion eur (přibližně 25 milionů korun), čímž z něj udělala nejdražší posilu v historii polského klubu, Sýkora však v Lechu herně strádal. V Plzni kariéru znovu nakopl. Natolik výrazně, že se vrátil po letech do reprezentace.

„Nemyslím zase, že jsem byl vyhaslá hvězda. Šel jsem do Viktorky, abych pomohl sobě i jí. Obojí se povedlo, plus jsem se vrátil do nároďáku, což byl můj další cíl. Zatím všechno šlape," pochvaluje si 28letý záložník.

Dost možná i on je překvapený, jak skvěle projela Plzeň podzimem. Po devatenácti kolech se drží bod za první Slavií. Přitom před sezonou se v Doosan Aréně udála spousta negativních věcí. Viktoria potřetí v řadě nepostoupila do evropských pohárů, na kterých je finančně závislá. Kvůli chybějícím financím se rozloučila s některými hráči. Navíc se začalo mluvit o prodeji klubu.

„Nevím, jestli jedeme nad plán, přišel jsem na konci srpna. Víme, že máme kvalitní kádr. Když budeme navazovat na výkony a práci z podzimu, věřím, že nahoře můžeme být do posledního kola," podotýká Sýkora. Byť spousta zápasů nebyla ze strany Plzně herně v topu, drtivou většinu z nich dokázala vyhrát. Bude se jí toto kouzlo držet i na jaře?

„Dostali jsme nejmíň gólů z celé ligy. Pevná defenzíva je základ, abychom byli dál úspěšní. Vepředu se nám daří většinou nějaký gól dát. I když spousta výher byla těsných, platily za tři body stejně jako ty o pět branek," dodává Sýkora, který si během podzimní části připsal tři góly a čtyři asistence. Další tři trefy zaznamenal za národní mužstvo.

Pokud mu vydrží forma, neměla by ho minout nominace na březnovou baráž ve Švédsku o účast na letošním mistrovství světa v Kataru. „Makám na tom, abych v nominaci byl. Proto jsem si dal ještě vyšší cíle, co se týká produktivity. Chci se posouvat výš," prohlašuje záložník.