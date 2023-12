Tápající útok Bohemians nezůstane bez odezvy. Jednáme o posilách, přiznal Veselý

„V plné nahotě se ukázalo to, co po celý podzim, a to naše neschopnost dobrat se k brance a nepohoda v ofenzivní fázi,“ hlesl Veselý. „S tím, co předvádíme dopředu, nejsem spokojený. Chybí nám kvalita, klid, lehkost. Útočníci do vápna nechodí tak, jak by měli. Chtělo by to jít více přes mrtvoly,“ hledal příčiny zvlhlého střeleckého prachu svých svěřenců.