Táta na Letné v Zápasu století porazil Barcelonu, Malej rum se teď proti Spartě vytáhl

„Béda Vrabec zakroutil přímý kop do břevna a odražený míč poslal štírek Pavel Černý do vápna. Já byl jako vždycky ve správnou chvíli na správném místě a takovým halfvolejíkem překonal Zubizarretu. Padlo to tam," popsal kanonýr Horst Siegl s úsměvem pro Sport.cz v roce 2017 u branky na druhé straně od Letenské pláně, do níž svůj nejslavnější gól vstřelil.