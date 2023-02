Teatrální pády? Kozel to odmítá. Zápotočný: V Anglii by je vypískali, zápas jsme ale prohráli jinde

Sudí Dominik Starý odpískal Jihočechům hned 22 faulů a udělil jim sedm žlutých karet včetně dvou pro vyloučeného Nigerijce Quadriho Adedirana. Naopak Liberečtí vyvázli bez napomenutí a zapříčinili osm faulů.

Zápotočný čelil mimo jiné otázce, zda mu zejména v prvním dějství nepřipadaly pády hráčů soupeře poněkud teatrální. „Každého to naštve. Ale to je náš trend, nikde jinde by se to nestalo. V Anglii by je fanoušci vypískali. Ale jak říkám, tohle vůbec nerozhodlo. Nebyli dobří a neprezentovali se jako na Slovácku nebo s Hradcem," podotkl kouč.

Trenér hostů Luboš Kozel pak razantně odmítl, že by cílem jeho mančaftu bylo nějaké polehávání či úmyslné zdržování. „Nemyslím, že by pády byly teatrální. Domácí hráli tvrdě. Vycházelo to z našeho dobrého pohybu a soupeř byl v soubojích pozdě. Byla tam za mě penalta v úvodu duelu a další situace si správně vyžádaly žlutou kartu. My se snažíme hrát čistě a jsem rád, že jsme klání odehráli bez žluté karty. Domácí byli tvrdší, možná to byl jejich cíl. Bohužel nějaké šrámy máme a doufám, že se z nich dostaneme," zhodnotil.

Faktem zůstává, že České Budějovice vystřelily na branku debutanta v modrém dresu Huga Jana Bačkovského jen jednou. Severočeši byli prakticky celý zápas lepší a nebezpečnější.

„Kluci nebyli hlavou nastavení na to, co chceme hrát. V prvním poločase nám nefungovali útočníci, nevyhrávali jsme souboje, všechno sebral mlaďoučký Prebsl. Nevyhrávali jsme první ani druhé míče, uprostřed jsme propadali. Liberec hrál jednoduše, uskákal nás, přistoupil k zápasu zodpovědněji. Hráli na brejky a my jim to sežrali," mrzelo Zápotočného.