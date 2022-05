Teplice mobilizují na Vlašim. Když to nezvládneme, v lize nemáme co dělat, přiznává Jarošík

Teplický kouč Jiří Jarošík udělal oproti úternímu utkání v Karviné v základní sestavě hned devět změn. „Očekávání nebylo nějaké veliké," přiznal Jarošík. V úvodní jedenáctce nechal jen Sejka s Chaloupkem.

„Musím říct, že šetření hráčů nemám rád, nevím, proč by se tak mělo dít. Akorát jsme museli přihlédnout ke zdravotnímu stavu. Další zápas hrajeme ve čtvrtek a určitě bych je postavil, kdyby byli zdraví. Ale hodně se nám jich vrátilo po zranění a nechtěli jsme riskovat, protože bez těch důležitých pěti šesti hráčů to tady neuhrajeme. Proto jsme se rozhodli, že jim dáme volno. Jinak by však hráli," vysvětlil Jiří Jarošík výrazné protočení sestavy s vírou, že většinu kádru bude mít pro existenční souboje k dispozici.

„Mimo baráž budou možná dva, ale v naší situaci nám samozřejmě pomůže každý. Hráči měli v době zápasu volno. Teď už to ani není o nějakém velkém tréninku. Důležité je, aby přišli s čistou hlavou, odpočatí a nažhavení. Určitě i zúžíme nominaci, už není potřeba mít kádr široký, abychom někomu dávali šanci se rozehrávat. Bude jen kádr, co se zapojí do baráže," předeslal Jarošík, který jako hráč získal titul ve čtyřech různých zemích, teď ho však jako kouče čeká boj o udržení proti Vlašimi, která na závěr druhé ligy porazila Opavu 3:1.

„Čekají nás poslední dva zápasy a hraje se o vše. Tlak bude daleko větší na nás jako na ligový tým, ale když tyto dva zápasy nezvládneme, v lize nemáme co dělat," připustil Jarošík, který Vlašim ve druhé lize jako možného barážového soupeře s dalšími adepty Opavou a Líšní po očku v poslední době sledoval.

„Vlašim je možná lepší než Opava kvůli cestování. V Opavě by taky možná na poslední zápas přišla spousta diváků a pro tým by to bylo těžší, ale vybírat si nelze. Vlašim známe a doufám, že poznatky se budou hodit, ale teď už je to o hráčích a není kam couvat," poznamenal Jarošík a naznačil, že ještě není jisté, zda se odveta bude hrát na hřišti Vlašimi. „Dostal jsem informaci, že tam nemůže být VAR a místo utkání pro odvetu se ještě může změnit. Uvidíme, kde nakonec budeme hrát," prozradil.