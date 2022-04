Liberci chyběli hned tři stopeři, ve středu obrany tak nastoupili Mikula s Gebre Selassiem. Poprvé od příchodu do Slovanu dostal v soutěžním utkání šanci od začátku nigerijský útočník Ghali. Tepličtí nasadili očekávanou sestavu.

V Liberci se hrálo na těžkém terénu a první větší šance byla k vidění až těsně za polovinou úvodního dějství. Domácí gólman Knobloch chyboval a nechal se Sejkem obrat o míč, teplický útočník následně mířil z úhlu do odkryté branky, ale Gebre Selassie těsně před čárou odvrátil.

Po nakrátko rozehraném rohu a centru se míč na hranici malého vápna od Kučery odrazil k Žákovi, jehož nepovedenou střelu zblízka doklepl do sítě druhý z útočníků Sejk. Český reprezentant do 21 let zaznamenal svůj třetí ligový gól.