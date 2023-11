Teplice si pojistily novou smlouvou defenzivní oporu Chaloupka

Fotbalový reprezentant do 21 let Štěpán Chaloupek prodloužil smlouvu v Teplicích. Severočeši si pojistili dvacetiletou oporu zadních řad do léta 2027. Desátý tým prvoligové tabulky o tom informoval na sociální síti X.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva Filip Havelka a Štěpán Chaloupek z Teplic.

Chaloupek od březnového příchodu trenéra Zdenka Frťaly odehrál všech 29 ligových zápasů v základní sestavě a dohromady chyběl na hřišti jen deset minut. Pevnou pozici má i v reprezentační jednadvacítce, kde nevynechal ani jedno ze tří kvalifikačních utkání. Mladý stoper podepsal novou smlouvu jen dva dny po sobotním duelu s Bohemians 1905 (1:1), v němž vstřelil premiérový ligový gól. Teplický odchovanec se dočkal ve 44. utkání v nejvyšší soutěži.