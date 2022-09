Teplicím pomohlo v Brně k remíze vyrovnání těsně před pauzou. Bod bereme, tvrdí trenér

Jarošík připustil, že po pauze byl lepší soupeř. „Brňané měli po změně stran mnohem častěji balon na kopačkách a posílali do naší šestnáctky hodně centrů. Některé jsme odvrátili jen silou vůle," uznal Jarošík. Tepličtí naopak hrozili z brejků a v 52. minutě se dokonce chvíli radovali z třetí trefy. Jenže VAR je o brankovou euforii připravil. „Bylo nám vysvětleno, že náš hráč v ofsajdové pozici bránil někomu ze Zbrojovky, aby mohl odvrátit míč do bezpečí," tlumočil trenér.

Jeho mužstvu dělal značné problémy nigérijský rychlík Alli, jenž do Brna přišel před sezonou z druhé rakouské ligy. První gól Zbrojovky sám dal, druhý padl po jeho akci. „On je malý a lehký fotbalista, a tak mu vyhovoval mokrý trávník. Do poločasu po stranách hřiště doslova létal. Po přestávce jsme ho zdvojovali a už neměl na hřišti zdaleka tolik prostoru. Odehrál ale výborný zápas," tvrdil Jarošík.

Před druhým brněnským gólem nebyl při bránění Alliho příliš důsledný záložník Teplic Tomáš Kučera. Chybu pak napravil krátce před pauzou, když po závaru v soupeřově velkém vápnu vyrovnal na 2:2. „Zakončil jsem volejem, na takové střely si věřím. Povedlo se mi poslat balon k tyči. Pro nás bylo hodně důležité, že jsme dokázali do poločasu srovnat skóre," měl jasno.

Také on se domníval, že nerozhodný výsledek je spravedlivý. „Brno je v roli nováčka prozatím překvapením tohoto ligového ročníku. Hraje dobře, sbírá dost bodů. Byl to těžký protivník," dal Kučera najevo spokojenost s remízou. „Hra se přelévala z jedné strany na druhou, diváci se nenudili," mínil.

Mrzelo ho ale, že nakonec neplatila kvůli postavení mimo hru třetí branka jeho mužstva. „Byl to trochu frustrující okamžik. Už jsme měli za to, že 3:2 vedeme, a místo toho to najednou bylo zase zpátky nerozhodně," posteskl si Kučera nad verdiktem sudího u videa.