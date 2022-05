Titul Plzně je zasloužený, ale jsou tam falešné tóny, které škodí fotbalu, štve experta

Ligový triumf fotbalistů Viktorie Plzeň je neodmyslitelně spjatý s osobou Adolfa Šádka, který v klubu působil dříve jako manažer, aktuálně už je i jeho majitelem. Za posledních 12 let Plzeň šestkrát ovládla ligu, Slavia to dokázala čtyřikrát a Sparta dokonce jen jednou, přičemž u všech novodobých úspěchů západočeského mužstva byl také Adolf Šádek. Právě proto se postavě klíčového muže Viktorie věnuje i fotbalový pořad Přímák na Sport.cz. „Vůbec nepochybuji, že Plzeň získala titul zaslouženě…“ předesílá host Josef Csaplár, nicméně má i silné výhrady. Plzeň vládne, co však Csaplárovi kazí dojem?

Titul Plzně je zasloužený, ale jsou tam falešné tóny, míní expert.Video : Sport.cz

Článek „Co se týká persony Ády Šádka, tak je to prostě rozporuplné," komentuje 59letý trenér hlavní postavu plzeňské Viktorie. „Na prvním místě je ten klub řízený profesionálně, silně, tvrdě a pevně, to je na tom pozitivní, ale..." chrlí nejprve klady, rychle ale přechází do kritického tónu. Horváth je stavěný pro roli asistenta. A jaké jsou klíčové faktory plzeňského úspěchu? Diskuse z pořadu Přímák.Video : Sport.cz „...je tam tolik falešných tónů, tolik věcí, které do toho neladí, které si spíš osobně myslím, že tomu fotbalu obecně škodí, je jich tam tolik, že zase nechci osobu Adolfa Šádka až takhle glorifikovat," prohlašuje někdejší ligový kouč. Od šéfa klubu Šádka dostal na náměstí novou nabídku. Jean-David Beauguel se ale přemluvit nenechalVideo : Sport.cz „Já bych byl nejradši, kdyby se přidal na stranu Rychlých šípů..." směřuje na plzeňského majitele, který během zápasů často operuje v prostoru vedle lavičky, kde by podle řádů neměl být. Stejně tak si neváhá rýpnout do soupeřů, nebo fanouškům, kteří Viktorii nadávají, ukázat třeba vztyčený prostředník. Tak jsme první no a co! Plzeňští fotbalisté si noční oslavy užili i s fanouškyVideo : Robert Neumann, Sport.cz „V tomhle ročníku těmi věcmi, které se děly, tak se český ligový fotbal zase zaryl o trochu níž..." dodává. Fandí celá Plzeň. Velkolepé oslavy mistrovského titulu na náměstí RepublikyVideo : Sport.cz A v další části videa z pořadu Přímák najdete i konkrétnější příklady. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Slavia? Naprostá ztráta pokory, Plzeň má titul zaslouženě, tvrdí Csaplár

