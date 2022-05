Titulu s Plzní si Bílek cení víc než primátu se Spartou

„Překvapivému, nečekanému, úžasnému. Vždyť před rokem jsme zachraňovali pátou příčku v posledním zápase a nikdo z nás ani z vás nemyslel, že bychom v další sezoně bojovali o titul. Natož že bychom ho získali," uvážlivě hledal slova kouč, kterého si plzeňský boss Adolf Šádek vybral, aby s Viktorií svedl to, co před ním dokázali Pavel Vrba, Miroslav Koubek a také Karel Krejčí.

To slovo své mu však přes rty moc nešlo, protože za vším viděl hráče. Tým, který sice zformoval a naladil na vítěznou tóninu právě on, ale jenž měl hlavní zásluhu na tom, že do Plzně putuje už šestý mistrovský titul.